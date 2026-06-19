Karla Tarazona explicó las razones por las que decidió perdonar a Christian Domínguez. A dos semanas de su matrimonio, señaló que antes creía que el perdón “era inconcebible”, pero que actualmente su perspectiva cambió debido a que “muchas situaciones cambiaron”.

Fue durante una entrevista en el podcast La Manada que la conductora fue consultada por Laura Spoya acerca del proceso de “comunicación” que sostuvo con el cumbiambero para otorgarle una “nueva oportunidad”.

“ Pasaron los años y muchas situaciones cambiaron. Cuando volvimos a trabajar juntos volvimos a compartir y conversar y preguntarle el porqué de muchas cosas. Cuando terminas una relación te quedas con las preguntas ¿qué pasó? ¿Por qué me hiciste sentir esto? ”, indicó.

Tarazona confesó que le preguntaba de manera constante al cantante por qué no había tomado conciencia del daño que le había causado.

“ Todo pasó en un momento más calmado. Empecé a preguntarle, a indagar y conversar con él. Nosotros terminamos muy mal ”, sostuvo.

Ante ello, Christian Domínguez señaló que le “costó mucho” lograr que Karla Tarazona lo perdonara.

“ Siempre me decía: ‘una preguntita’. Cuando me dice eso es porque es una pregunta del pasado. Ahora le digo, por supuesto, pregúntame ”, manifestó.

Del mismo modo, el cumbiambero comentó que, cuando la relación parecía ir bien, luego todo “iba para atrás” porque la conductora se acodaba de situaciones del pasado.

“ Perdonar no quiere decir olvidar tampoco. Se supone que de eso que no vas a olvidar es que vas a aprender. Terminamos con juicos y todo ”, dijo Tarazona.

La presentadora contó que actualmente cuenta con una psicóloga de cabecera que la ha ayudado a “tomar mejores decisiones” en su vida, especialmente tras las distintas relaciones que ha tenido y las experiencias que ha atravesado. “ Ahora hago las cosas más pensantes ”, enfatizó.

“ Igual como le dije a él, seguro habrá gente que nos seguirán diciendo ‘cuando van a terminar’. Hay cosas que van a cambiar y que definitivamente han cambiado en estos diez años que han pasado. La Karla de ahora no es la Karla de hace diez años ”, agregó.

Por su lado, el cantante reconoció que, con el tiempo, logró “tener la oportunidad de hablar” con Karla tras el fin de su primera relación en 2015, la cual estuvo marcada por conflictos y episodios de infidelidad.

“ Ni siquiera es que tuvimos una buena relación luego de los diez años. Ella tuvo su relación y los demás. No nos llevábamos bien. Cuando hemos vuelto hablar era todo porque se vino lo mío. Ella tenía su tema también. Nosotros decidimos ya no pelear ”, afirmó Domínguez.