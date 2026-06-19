Natalie Vértiz se vio involucrada en un desagradable episodio ocurrido en plena vía pública. Lo que empezó como una simple discusión de tránsito dio un giro inesperado y terminó convirtiéndose en una experiencia difícil de olvidar tanto para la modelo como para su esposo, Yaco Eskenazi.

Eskenazi contó el episodio en su podcast junto a Loco Wagner, sorprendiendo al detallar que todo ocurrió durante un trayecto por la avenida Ricardo Palma.

De acuerdo con lo que explicó el exchico reality, el incidente se originó cuando un taxista realizó una maniobra que estuvo a punto de provocar un accidente vehicular.

La situación generó la molestia de Yaco y optó por reclamar al conductor, aunque el diálogo subió de tono en pocos segundos y terminó en una fuerte discusión con insultos.

“ Bajé la luna.. No sé qué, y el huev** escupe, y Natalie estaba ahí. Le cayó en el pelo. Natalie hizo así: ‘¡Ah!’ ”, sostuvo el exconductor de televisión.

El empresario reconoció que la situación lo indignó y que su reacción fue impulsiva, al punto de casi llegar a un enfrentamiento físico con el responsable del incidente.

Yaco contó que descendió de su vehículo con la intención de enfrentar al taxista, motivado por la incomodidad que le causó la situación que involucró a su esposa.

No obstante, cuando el escenario se tornaba más tenso, un transeúnte intervino oportunamente para impedir que la discusión escalara hasta una agresión física.

“ ¡Yaco, no, no! Súbete a tu carro, no, la vas a cag**, no hagas nada. Te van a grabar... Ha sido uno de los peores momentos de mi vida ”, recordó Eskenazi, al relatar la advertencia que recibió en ese momento.

El consejo lo llevó a contenerse y regresar a su automóvil, impidiendo que la situación escalara aún más.

“ Natalie me tiene terminantemente prohibido abrir la ventana, porque una vez nos pasó una huev*** horrible. Le metieron un ‘pollo’ a Natalie ”, reveló durante su podcast.