La disputa entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó un nuevo capítulo. La conductora de televisión no solo se pronunció sobre el conflicto que mantiene con el exseleccionado nacional, sino que también arremetió contra dos personajes conocidos que manifestaron públicamente su apoyo al exdeportista.

La periodista también expresó su desacuerdo con las opiniones de Laura Spoya y Mario Irivarren, quienes abordaron el enfrentamiento en una reciente transmisión de su pódcast. Sus comentarios generaron una rápida respuesta de la ‘Urraca’, que decidió pronunciarse sobre la posición asumida por ambas figuras televisivas.

La controversia volvió a escalar después de que Farfán acusara a Medina de no cumplir adecuadamente con el servicio comunitario impuesto en el marco de una sentencia judicial. La denuncia reavivó el enfrentamiento entre ambas figuras públicas y generó nuevas reacciones en el mundo del espectáculo.

A raíz de la polémica, Laura y Mario compartieron su punto de vista sobre el caso y reflexionaron acerca del derecho a la privacidad de las figuras públicas. Sin embargo, sus declaraciones no fueron del agrado de Magaly, que reaccionó con dureza a los cuestionamientos planteados por ambos conductores.

“ Los chupes de Farfán han salido a defenderlo. Laura Spoya es chupe de Farfán porque pertenece a su equipo, le paga. Spoya e Irivarren son chupes de Farfán. Hay que sacarnos esa mentalidad de endiosar a la gente. Hay gente que se endiosa, que cree que lo que ha ganado en la vida lo pone por encima del bien y el mal ”, manifestó.

La ‘Urraca’ también dirigió su respuesta a Spoya, luego de que la exreina de belleza calificara como contradictoria su postura respecto a la privacidad.

“ ¿Quién le escribió el guion a esta pobrecita que confundió todo? Una roca total. ¿Gisela es su guionista? Pero si su jefe no sabe ni hablar cuatro palabras. ¿Le pondrán teleprompter? Esta chiquita no entiende nada. Le falta. Es miss, pues, no nos ha demostrado hasta ahora tener un poco de criterio ”, aseguró.

Frente a los cuestionamientos, Magaly Medina precisó que en ningún momento pidió respeto por su privacidad como personaje público. La conductora sostuvo que su observación estaba centrada únicamente en el cumplimiento de una disposición judicial y no en aspectos vinculados a su exposición mediática.

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“ He dicho privacía del servicio comunitario que está dictado por un juzgado de ejecución. Cumplimiento de la ley. Privacía de eso. Pero no he dicho: ‘Respeten mi privacía como figura pública’. Oye, voy a cumplir 30 años en la televisión. Jamás me he quejado de eso. Nunca ”, indicó.

En la parte final de su pronunciamiento, la conductora recordó diversas controversias y momentos adversos que marcaron su carrera, destacando que logró superar cada uno de ellos. Asimismo, cuestionó a las personas que hoy se muestran satisfechas con los problemas que enfrenta y advirtió que no es la primera vez que atraviesa una situación similar.

“ Muchos ‘princesos’ del año 2008, cuando a mí me meten a la cárcel, no sabes cómo bailaron. Hicieron fiestas. Pensaron que era mi fin. Y yo sobreviví... Ahora igual. Ni siquiera me han enterrado viva, pero ya están celebrando todos estos mediocres. Porque eso es lo que son: unos soberanos mediocres. Además, chupes. Repiten como monitos... ”, finalizó.