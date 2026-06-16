Luego de permanecer varios años fuera del país, Angie Jibaja volvió a aparecer públicamente en Perú y sorprendió al referirse al actual vínculo que mantiene con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, señalando que la situación entre ellos atraviesa una etapa de tranquilidad.
La exmodelo contó que tiene una comunicación constante con Gachoy y expresó su agradecimiento por el papel que cumple en la vida de sus hijos.
“Ahorita todo está perfecto en ese sentido. Con Romina seguimos hablando casi seguido y siempre voy a estar muy agradecida por lo que ella está haciendo, porque está cerca a mis hijos y eso nunca lo voy a olvidar”, expresó.
Sus declaraciones marcaron un contraste con los enfrentamientos públicos que protagonizaron en años anteriores. Según indicó, actualmente prevalece una relación cordial enfocada en el bienestar de sus hijos y en mantener un entorno estable para ellos.
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