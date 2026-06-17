Martín Farfán expresó su alegría por la recuperación de su amigo, Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, quien recibió el alta médica luego de permanecer varios meses hospitalizado. Asimismo, manifestó su deseo de que pronto pueda reincorporarse al elenco de Jorge Benavides.

“ Tengo entendido que hace dos meses le dieron de alta, pero no sabemos nada más de él, sin embargo, nos alegra que ya haya salido del hospital ”, declaró a Trome.

“ Espero que se siga recuperando para que vuelva a trabajar con nosotros, porque aparte de ser un gran artista es un gran amigo. Se le extraña en el elenco ”, añadió.

Clara Seminara decidió no continuar con el juicio contra ‘Yuca’ por supuestos tocamientos indebidos

Clara Seminara anunció que no seguirá adelante con el proceso judicial que inició contra el cómico Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, por una denuncia de tocamientos indebidos. La artista explicó que tomó esta decisión tras enterarse del delicado estado de salud del humorista.

Según señaló, ya informó de su decisión a su abogado y resolvió desistir de la denuncia por razones humanitarias, al considerar que el denunciado no se encontraría en condiciones físicas para afrontar un proceso judicial.

“Sé que lleva tiempo en mal estado (...) Si no está físicamente bien para poder asumir un juicio, prefiero no seguir con eso, así que ya le di vuelta a la página. Prefiero seguir mi camino y olvidarme de ese oscuro suceso”, declaró a Trome.

Seminara afirmó que no guarda rencor ni sentimientos de odio hacia Espejo y precisó que decidió presentar la denuncia al considerar que se trató de una falta de respeto que debía hacerse pública.

“Él me faltó el respeto y yo lo denuncié. Eso fue todo lo que pasó, pero yo no busco vengarme ni nada por el estilo. Yo solo esperaba que él me pida disculpas por lo que hizo, sin embargo, también dieron a entender que inventé las cosas y nunca se me trató como lo que soy, una víctima”, agregó.

Finalmente, la actriz expresó su deseo de que Enrique Espejo logre recuperarse y pueda seguir adelante con su vida.

“Espero que se recupere y que siga con su vida o carrera, pero sobre todo, que haya aprendido la lección de que a las mujeres no se les toca”, expresó.