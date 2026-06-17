Jefferson Farfán dio a conocer el monto que entrega por la manutención de la hija que tiene con Darinka Ramírez. A través de sus redes sociales, el exfutbolista respondió a las críticas recibidas en los últimos días y aclaró cuál es su aporte económico actual.

Mediante una publicación en Instagram, la ‘Foquita’ indicó que el monto que aporta fue establecido judicialmente.

“ Y sobre lo que preguntó la señora Magaly Jesús, sobre la pensión de mi hija: Con mucho gusto le digo paso 7 mil soles por asignación anticipada ordenada por un juez. Antes pasaba 9 mil soles ”, escribió.

El pronunciamiento se dio en el contexto de la controversia que el exfutbolista sostiene con Magaly Medina, luego de que la conductora de ATV cuestionara en sus programas distintos aspectos de su vida personal y familiar.

Farfán no solo abordó el tema económico, sino que también volvió a cuestionar, en la misma publicación, el cumplimiento de las jornadas de servicio comunitario que realiza la periodista por disposición judicial.

En su publicación, el exfutbolista cuestionó las horas de servicio comunitario registradas por la ‘Urraca’.

“ Ahora yo le hago una pregunta. Usted hizo su servicio comunitario en las fechas que están firmadas con su huella y firma. Sí o no. ¿Hizo en las 10 jornadas, 76 horas? ¿Quiere que le dé una pista? ¿Con qué carro asistió? 6 minutos. Arriba Alianza ”, agregó el exfutbolista.

Horas más tarde, Magaly Medina publicó en sus redes sociales un mensaje que fue interpretado por sus seguidores como una respuesta indirecta al exfutbolista. En dicha publicación, abordó temas relacionados con los límites personales y la firmeza frente a las críticas.