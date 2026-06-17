Celine Aguirre y Mónica Torres estuvieron este miércoles en Detrás de Cámaras, espacio de Panamericana Televisión conducido por Kurt Villavicencio, donde revelaron detalles sobre las intensas escenas de celos que le hacía Paul Michael a Pamela López en ‘La Granja VIP’.

“ Yo he visto mucho amor, muchos detalles de ambos. Él la llenaba de detalles, ella también lo cuidaba al máximo, le cortaba las uñas de los pies, le cortaba la barba, los dos se cuidaban muchísimo ”, expresó Mónica.

No obstante, ambas actrices señalaron que Paul aún tendría temas pendientes por trabajar en terapia, debido a los constantes celos hacia Pamela, lo que —según indicaron— reflejaría un fuerte problema de inseguridad.

“ Yo escuché unas cosas que Paul le decía a Pamela, reclamándole, unas cosas de celos... porque además él no se lo decía con micro, se lo decía echados en la cama sin micro... Le dijo unas cosas que a ella le pasaron de vueltas y a cualquier mujer a cualquier mujer, yo me hubiera puesto como una loca... ”, sostuvo Celine.

En esa línea, precisó que los celos de Paul Michael no solo estarían relacionados con Diego Chávarri, sino que también habrían involucrado a otras personas del elenco del reality de convivencia.

“ Cosas absurdas de celos, no solo con Diego, mencionó hasta el productor general, al argentino, ‘que te has ido a hacer masajes allá adentro’. Preguntó si olía el diclofenaco y le decía, ‘quién te ha hecho masajes...’. Eso no lo escuchan ahí pero yo sí lo escuché, ella explotó, yo también hubiera explotado ”, agregó Aguirre.