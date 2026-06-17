Magaly Medina salió al frente para responder a Janet Barboza y Rodrigo González, luego de que ambos insinuaran que no habría cumplido con las jornadas de servicio comunitario impuestas por la justicia.

La ‘Urraca’ aseguró que los cuestionamientos en su contra carecen de fundamento y aprovechó para lanzar una fuerte acusación contra los conductores de televisión.

“ Leían un guion entregado por Farfán; siempre han sido sus ‘chupes’ ”, expresó.

La conductora también se refirió a la popular ‘Rulitos’ por las declaraciones que realizó sobre este tema.

“ No sé cómo le permiten a una persona, como la ‘mona con metralleta’, lanzar tanta mentira junta ”, aseguró.

Lee aquí: Blessd llega por primera vez a Lima este 29 de octubre

Todo surgió luego de que Jefferson Farfán volviera a pronunciarse en redes sociales, donde utilizó el tema ‘Alimaña’ para exigir explicaciones a Magaly Medina sobre el cumplimiento de sus jornadas comunitarias.

Frente a los cuestionamientos, Magaly afirmó que viene cumpliendo con todas las disposiciones dictadas por las autoridades y sostuvo que cualquier persona interesada en corroborar esa información puede acudir a las entidades competentes. “Que vaya a preguntar al INPE y se informe bien”, manifestó en referencia a Farfán.

La periodista también informó que aún espera una decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo que interpuso en el proceso que mantiene con el exfutbolista. De acuerdo con lo que relató, la demanda fue presentada hace varios meses y, hasta la fecha, no se ha emitido un fallo definitivo.

Lee aquí: Andrés Calamaro volverá a Lima para ofrecer un único concierto en septiembre

Frente a las críticas en redes, Medina aclaró que nunca ha buscado mantener en reserva el cumplimiento de sus labores comunitarias, sino únicamente la ubicación donde las realiza.

“ Hay que explicarles con manzanitas que solo reclamo privacidad respecto al lugar donde cumplo mi servicio comunitario, para no invadir ni importunar, con mi figura mediática, a una parroquia militar ”, indicó.

Finalmente, Medina volvió a pronunciarse sobre Farfán y aseguró que el exfutbolista mantiene una actitud persistente en su contra. Al ser consultada por la presunta animadversión que él tendría hacia ella, la conductora respondió: “ ¿Animadversión? Obsesión, diría yo. Debe de ser un hombre que vive para las vendettas personales ”.