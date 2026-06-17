La música urbana colombiana vive uno de sus momentos más importantes y uno de sus máximos representantes llega por primera vez al Perú. Blessd, una de las figuras más influyentes y escuchadas de la nueva generación del género urbano latino, confirmó su esperada visita a Lima como parte de su gira internacional “El Peor Hombre del Mundo Tour Latam”.

El artista se presentará el próximo 29 de octubre en Arena 1, en un concierto que reunirá a sus miles de seguidores quienes disfrutarán en vivo de los éxitos que lo han convertido en un referente de la música urbana a nivel internacional.

La gira toma el nombre de “El Peor Hombre del Mundo”, su más reciente proyecto musical, una producción que ha generado gran impacto en plataformas digitales y redes sociales, consolidando una etapa clave en la carrera del cantante colombiano.

En los últimos años, Blessd ha experimentado un crecimiento imparable dentro de la industria musical. Con una propuesta que mezcla reguetón, sonidos urbanos y una identidad profundamente ligada a sus raíces colombianas, el artista ha logrado conectar con millones de seguidores alrededor del mundo.

Canciones como “Medallo”, “Mírame”, “Instagram”, “Ojitos Rojos” y “Quién TV” acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, mientras que sus colaboraciones junto a figuras como Maluma, Feid, Ryan Castro, Myke Towers, Justin Quiles y Anuel AA lo han posicionado entre los artistas latinos más importantes de la actualidad.

Gracias a este éxito, Blessd ha llevado su música a escenarios de Estados Unidos, Europa y América Latina, consolidando una carrera internacional que continúa creciendo con cada lanzamiento.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster. La preventa exclusiva con tarjetas BBVA se realizará los días 18 y 19 de junio , mientras que la venta general comenzará el 20 de junio.