El cantante y compositor argentino Andrés Calamaro confirmó su regreso a Lima como parte de su gira internacional “Como Cantor”. El artista se presentará el 15 de septiembre en Costa 21, en un espectáculo que reunirá algunas de las canciones más representativas de su trayectoria musical.
Con más de cuatro décadas de carrera, Calamaro es considerado una de las figuras más influyentes de la música en español.
Su repertorio incluye temas que han trascendido generaciones, entre ellos “Flaca”, “Paloma”, “Crímenes Perfectos”, “Sin Documentos”, “Loco” y “Te Quiero Igual”, canciones que continúan siendo parte esencial de sus conciertos.
A lo largo de su trayectoria, el músico ha recibido importantes reconocimientos de la industria, incluyendo seis premios Latin Grammy, además de múltiples nominaciones en categorías vinculadas al rock y al pop latino.
La preventa de entradas se realizará los días 19 y 20 de junio desde las 10:00 a. m. a través de Teleticket, con descuentos de hasta 15 % para clientes Interbank.
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