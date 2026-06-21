El cantante británico Rod Stewart tuvo un episodio de indisposición durante una presentación realizada en el estado de Utah en Estados Unidos. El hecho se registró mientras desarrollaba su espectáculo ante el público asistente al anfiteatro Utah First Credit Union.

Durante el avance del concierto, el artista mostró signos de fatiga que requirieron la intervención de su equipo de producción. La situación se produjo en pleno escenario sin que el evento fuera suspendido de manera inmediata.





Equipo técnico tuvo que intervenir

En medio de la presentación, el personal técnico se acercó al intérprete para brindarle apoyo durante el desarrollo del show. En ese momento se le proporcionó un tanque de oxígeno que utilizó en varias ocasiones para continuar en el escenario.

El cantante mantuvo su participación en el concierto pese a las dificultades físicas registradas. Su actividad en escena se redujo y evitó los movimientos habituales que suelen caracterizar sus presentaciones.

La actuación continuó con el artista permaneciendo en el escenario mientras se adaptaba a su estado físico. El equipo de producción permaneció atento para asistirlo durante el resto del evento.

En distintos momentos del show, el cantante interactuó brevemente con el público mientras intentaba sostener el ritmo de la presentación. Su desplazamiento fue limitado en comparación con presentaciones anteriores.

La presentación concluyó con Rod Stewart sentado en una silla sobre el escenario. La decisión respondió a la condición física que presentó durante el desarrollo del espectáculo.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial la causa del malestar. Entre los factores mencionados se encuentra la altitud del recinto donde se realizó el concierto en Utah.