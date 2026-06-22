Shirley Arica vivió un inesperado episodio televisivo al compartir detalles de una conversación que sostuvo con Brian Rullan, exesposo de Laura Spoya. En una entrevista para el programa “Al Sexto Día”, la modelo contó que el empresario mexicano la invitó a viajar a Acapulco, en un contexto en el que ella intentaba coordinar una entrevista para su canal digital.

La confesión se dio en vivo y generó una reacción inmediata de la ex Miss Perú, quien siguió con atención el relato. Lejos de incomodarse, la conductora respondió con naturalidad y, además, respaldó la postura de la ‘Chica Realidad’ respecto a las condiciones que había planteado para concretar el viaje a México.

En el diálogo, Arica dijo que el acercamiento con Rullan se dio en un contexto estrictamente profesional. Según relató, ya había sido invitada previamente a eventos gastronómicos organizados por el empresario en Perú, lo que la llevó posteriormente a contactarlo para proponerle una entrevista para su canal de YouTube.

“Yo le hice una invitación para grabar para mi canal de YouTube. Cuando lo contacto para la entrevista, él ya estaba en México”, manifestó.

La ex chica reality también recordó cómo respondió a la propuesta. Según relató, fue clara en que no asumiría los gastos del viaje y que solo lo consideraría si el empresario cubría el pasaje aéreo. “ Me dijo: ‘No hay problema, vente para acá’, y yo le dije: ‘Claro, voy con la mía, mándame un pasaje’ ”, sostuvo entre risas.

La reacción de Laura Spoya fue uno de los pasajes más comentados de la entrevista. Lejos de criticar la postura de la modelo, consideró comprensible que pidiera que los gastos del viaje fueran asumidos por quien extendía la invitación.

“ Muy bien que si te quería invitar a Acapulco le dijeras: ‘Págame el pasaje’. ¿Qué quería?, ¿que vayas con tu plata? ”, señaló durante su programa.