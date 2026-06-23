Monserrat Seminario se pronunció contra Heydi Amado luego de la descompensación que sufrió ‘Melcochita’ el pasado domingo. En su denuncia, señaló que el artista estaría siendo sometido a una carga de trabajo excesiva y que no estaría llevando una alimentación adecuada, además de advertir el consumo de whisky con bebidas energizantes y el descuido de su condición de diabetes.

“ Mi hija Cecilia estuvo con él. Antes de que pase todo, vino a recogerla; lo vi pálido y flaco. Le dije: ‘Te veo mal, ten cuidado’, y se fue. Al rato me llamó mi hija a decirme que estaban en el hospital ”, declaró la piurana a Trome.

“ Todo pasa porque su mánager lo hace trabajar mucho y no descansa. Tiene casi 90 años y no se alimenta bien, sin acordarse de que tiene diabetes y ahora está con la presión alta ”, agregó.

Luego, Monserrat arremetió contra Heydi Amado, la actual pareja del cómico, al asegurar que no está al tanto de la salud del padre de sus hijas.

“ El sábado se fue a una fiesta y tomó esas bebidas energizantes con whisky. Él no puede beber eso. Con esto certifico que Heydi no es enfermera, sino estaría al tanto de su salud y no permitiría que tome eso porque se puede morir ”, sostuvo.

Monserrat Seminario revela pedido de ‘Melcochita’ tras amistarse: “Tú eres mi esposa”

Monserrat Seminario aseguró que tanto ella como ‘Melcochita’ han dejado atrás sus diferencias y buscan mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijas. Asimismo, reveló que ambos ya se reunieron y que el reconocido cómico incluso le pidió que sea ella quien se encargue de su entierro cuando fallezca.

Cabe recordar que, días atrás, la piurana denunció públicamente que el cómico incumplía con el pago de la pensión de alimentos para sus tres menores hijas.

“Hace tres días (miércoles), él vino a mi casa para visitar a nuestra hija, que recién había sido operada. Conversamos sobre los depósitos que debe realizar y me aseguró que sí viene entregando el dinero para que otros lo hagan efectivo, pero le advertí que tenga cuidado porque no lo están depositando. Al final, acordamos llevarnos bien por las niñas”, declaró Monserrat para Trome.

El acercamiento entre ambos permitió que el comediante ingresara nuevamente a su hogar, donde sorprendió a Monserrat con una confesión relacionada con su entierro.

“Me dijo que se siente cómodo y tranquilo aquí en la casa y con sus hijas. Incluso, me soltó la frase: ‘El día que me muera quiero que me entierre mi esposa’. Eso lo dijo delante de mis hijas. Yo le pregunté: ‘¿Te refieres a tu chibola?’. Y él me respondió: ‘No, tú eres mi esposa’”, manifestó.

Al ser consultada por si considera que ‘Melcochita’ busca reconciliarse con ella, Monserrat indicó: “De ser el caso, tendría que pensarlo muy bien y conversarlo con mis hijas, porque han pasado demasiadas cosas entre nosotros. No es fácil hacer borrón y cuenta nueva, somos dos adultos y ahora tratamos de llevarnos bien por nuestras hijas. Ahora me encuentro enfocada en ellas”.