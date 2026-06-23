La madrugada de este martes, vecinos de la urbanización Santa Ana, en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, retuvieron a dos hombres acusados de haber ingresado a una vivienda para sustraer electrodomésticos y otros objetos de valor.

Los moradores interceptaron a los sospechosos cuando se desplazaban en una mototaxi y amenazaron con hacer justicia por mano propia, ante el incremento de robos registrados en la zona.

Sospechosos habrían dejado un televisor en un lote deshabitado

De acuerdo con las versiones de los vecinos y la propietaria del inmueble, los sujetos habrían forzado las cerraduras de la vivienda para ingresar y retirar algunos objetos.

Entre ellos figuraba un televisor que fue encontrado abandonado en un lote deshabitado cercano, aparentemente listo para ser cargado en la mototaxi utilizada por los sospechosos.

Los residentes del sector lograron reducir a los hombres y evitaron que abandonaran el lugar.

Serenazgo y la Policía evitaron un posible linchamiento

Tras ser alertados por los vecinos, efectivos de Serenazgo y agentes de la Policía Nacional llegaron rápidamente a la urbanización Santa Ana y rescataron a los presuntos implicados.

Los dos intervenidos y la mototaxi fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las investigaciones y determinar su responsabilidad en este caso.

Investigan si mototaxi habría sido utilizada en otros robos

Los vecinos señalaron que el vehículo menor intervenido coincide con las características descritas en otros robos ocurridos recientemente en viviendas de Juliaca, por lo que solicitaron una investigación exhaustiva.

Posteriormente, un grupo de moradores acudió hasta la comisaría para exigir que los sospechosos no sean puestos en libertad.

En medio del incremento de robos y asaltos en los últimos días, las juntas vecinales exhortaron a la población a reforzar las medidas de seguridad, asegurar los accesos a sus viviendas y coordinar acciones de vigilancia ante cualquier actividad sospechosa.