Juliaca: Municipalidad de San Román inicia obra en jirón Moquegua en medio de protestas vecinales

Bajo un fuerte resguardo policial y de serenazgo, la Municipalidad Provincial de San Román puso en marcha durante la madrugada de este jueves los trabajos de mejoramiento vial del jirón Moquegua, en la ciudad de Juliaca.

Las labores comenzaron formalmente en la intersección con el jirón Libertad, hasta donde llegaron centenares de efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de serenazgo para garantizar el ingreso y la operación de la maquinaria pesada destinada a las tareas de remoción.

Vecinos protestaron y bloquearon temporalmente los trabajos

La intervención municipal generó la inmediata reacción de decenas de vecinos del sector, quienes se concentraron en la zona para expresar su rechazo al proyecto.

Como medida de protesta, los pobladores quemaron llantas y bloquearon momentáneamente el avance de los trabajos. Los manifestantes manifestaron su desconfianza hacia la gestión del alcalde de la provincia de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez, debido al temor de que la obra quede inconclusa y permanezca paralizada durante un largo periodo.

Pobladores rechazan que la vía sea destinada al tránsito vehicular

Además de cuestionar los plazos de ejecución, los vecinos expresaron su oposición a que la vía sea habilitada para el tránsito vehicular una vez culminados los trabajos.

Durante la jornada se registraron momentos de tensión, empujones y fricciones entre los pobladores y los agentes de la Policía Nacional y serenazgo. Sin embargo, las autoridades mantuvieron el cordón de seguridad y permitieron la continuidad de las primeras acciones de la obra.