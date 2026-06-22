Personal de Serenazgo de Azángaro encontró el cuerpo sin vida de un recién nacido abandonado en las inmediaciones de la avenida La Cultura, en la salida hacia Juliaca, hecho que ha generado consternación entre los pobladores de esta provincia de la región Puno.

Los agentes acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre la presencia del menor. Al intentar brindarle auxilio, verificaron que ya no presentaba signos vitales.

Policía y Ministerio Público iniciaron las investigaciones

Tras el hallazgo, efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el abandono e identificar a las personas responsables.

El cuerpo del recién nacido fue trasladado a la morgue, donde se efectuarán los procedimientos médico-legales como parte de la investigación.

Vecinos exigen celeridad en las diligencias

El caso provocó indignación y preocupación entre los vecinos y pobladores de Azángaro, quienes solicitaron que las investigaciones se desarrollen con la mayor rapidez posible y que se determinen las responsabilidades conforme a ley.

Las autoridades no han brindado, hasta el momento, información adicional sobre las circunstancias del hecho.