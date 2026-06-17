El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno viene desarrollando una investigación contra funcionarios, servidores públicos y particulares por la presunta comisión de delitos de corrupción de funcionarios y organización criminal vinculados a la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de San Román (Juliaca).

De acuerdo con los actos de investigación preliminar, la División Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú informó sobre la existencia de presuntos actos ilícitos relacionados con el procedimiento de ejecución de papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito remitidas por la Policía Nacional del Perú.

Según la hipótesis fiscal, algunos funcionarios y servidores públicos habrían solicitado y/o recibido ventajas económicas de conductores infractores para favorecerlos en procedimientos relacionados con el control, fiscalización y ejecución de sanciones por infracciones de tránsito, especialmente aquellas identificadas como M1, M2 y M3.

Asimismo, las investigaciones permitieron identificar la presunta participación de particulares que actuarían como tramitadores ante las oficinas de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, quienes habrían intervenido para facilitar la obtención de beneficios económicos indebidos.

Los elementos recabados hasta el momento revelarían una presunta distribución de funciones entre funcionarios, servidores públicos y particulares, configurando una organización criminal orientada a la obtención de beneficios ilícitos mediante la manipulación de procedimientos administrativos vinculados al tránsito.

DETENIDOS

Como parte de las acciones dispuestas por el Ministerio Público, desde ayer se ejecutan siete allanamientos de inmuebles en la ciudad de Juliaca, con la participación de representantes del Ministerio Público y siete defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Durante el operativo intervinieron a tres funcionarios ediles, quienes están con detención preliminar por el lapso de 10 días.

Según las investigaciones, en el proceso están involucrados 8 personas, entre ellos el alcalde Óscar Cáceres Rodríguez, el gerente de Transportes, Hardy Quispe y otros.

Asimismo, se viene realizando la intervención de las instalaciones de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de San Román.

Sobre el tema, mediante un mensaje, el alcalde Cáceres Rodríguez rechazó presuntos actos de corrupción y anunció dar facilidades a las autoridades en las investigaciones.