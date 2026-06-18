Un accidente de tránsito registrado en la carretera Juliaca-Arequipa dejó varios heridos y cuantiosos daños materiales, luego de que dos pesados tráileres colisionaran frontalmente.

Tras el impacto, efectivos de la Policía de Carreteras y personal de emergencia acudieron al lugar para atender a los heridos y realizar las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Camión con cemento chocó con un tráiler vacío

Según las primeras informaciones, el accidente involucró a un camión cargado de cemento con placa de rodaje F9B-797, que se desplazaba desde Arequipa con destino a Juliaca, y a un tráiler vacío con matrícula VFI-985, que circulaba en sentido contrario.

La fuerza del impacto dejó severamente dañadas las estructuras de ambas unidades. Además, se generó una situación de alto riesgo debido al derrame de combustible y la fricción de los fierros, lo que pudo haber provocado un incendio.

Conductor sufrió fractura expuesta y fue trasladado al hospital

Entre los heridos de mayor gravedad figura el conductor del camión cargado de cemento, identificado como Mario P. Benito M., de 62 años.

El transportista sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas y permaneció atrapado durante algunos minutos dentro de la cabina. Tras ser rescatado, recibió los primeros auxilios y fue evacuado de emergencia al hospital de Juliaca para recibir atención especializada.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.