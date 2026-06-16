​La inseguridad ciudadana continúa en aumento en la provincia de San Román. Antes del mediodía de este lunes, una comerciante identificada como María Ch. (53) fue interceptada por dos delincuentes armados a bordo de una motocicleta en la avenida Infancia, en el distrito de San Miguel.

Tras un forcejeo en la puerta de su tienda, los criminales le arrebataron una suma de dinero aún no cuantificada y, antes de huir con rumbo desconocido, golpearon en la cabeza a la víctima y realizaron disparo al aire. Efectivos de la comisaría del sector llegaron al lugar, donde hallaron manchas de sangre en la vereda e iniciaron las investigaciones.

OTRO ASALTO

​Casi en paralelo, un segundo acto delictivo se registró en la urbanización Alexander de Juliaca, evidenciando el libre accionar de las bandas motorizadas en la zona. En este sector, un joven fue rodeado y encañonado por cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motocicletas lineales. Los malhechores lograron quitarle una mochila que contenía la suma de 3 mil soles en efectivo, dejándolo despojado de sus pertenencias en plena vía pública.

​Estos constantes atracos a luz del día han encendido las alarmas entre los pobladores de Juliaca y San Miguel, quienes manifestaron su profunda preocupación y temor ante la aparente impunidad con la que operan los asaltantes. La población exige de manera urgente que la Policía Nacional y las autoridades municipales refuercen el patrullaje integrado y ejecuten estrategias efectivas para frenar esta preocupante ola de asaltos.