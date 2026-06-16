El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Azángaro dictó nueve meses de prisión preventiva contra Alexander Alonso Mestas Condori (21), investigado por el presunto crimen de dos adolescentes de 15 y 16 años de edad, ocurrido el pasado 17 de mayo en el cerro Choquechambi, ubicado en el distrito y provincia de Azángaro.

De acuerdo con la investigación fiscal, las víctimas, quienes mantenían una relación sentimental, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas cuando habrían sido atacadas por el imputado, incluso utilizando una piedra, provocándoles la muerte.

Tras el hecho, el procesado abandonó el lugar; sin embargo, fue capturado el pasado 7 de junio, luego de que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Azángaro dictara una detención preliminar judicial en su contra.

Durante la audiencia, el magistrado evaluó los argumentos expuestos por las partes y concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con la presunta comisión de los delitos de feminicidio agravado y homicidio calificado.

Asimismo, el juez consideró que el investigado no cuenta con arraigos que garanticen su permanencia durante el proceso penal y que la eventual pena a imponerse podría alcanzar la cadena perpetua, por lo que dispuso la medida de prisión preventiva por el plazo de nueve meses.

En la audiencia, el representante del Ministerio Público también informó que se viene investigando a otras dos personas que estarían involucradas en este crimen.

Al final, el imputado refirió “estoy arrepentido, estoy colaborando con las investigaciones, estaba alcoholizado y no estaba en mi sentido, pido disculpas a los familiares”.