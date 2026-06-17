Una tragedia enlutó a una familia tras un violento accidente de tránsito ocurrido en la carretera Juliaca-Pusi. Tres integrantes de la familia, quienes se desplazaban a bordo de un mototaxi a cadena, fueron embestidos violentamente por alcance por una camioneta, provocando un desenlace fatal.

A consecuencia del impacto, una mujer identificada como Edith Larico Flores, de 43 años, perdió la vida de forma instantánea en el lugar de los hechos. Por su parte, su esposo, Francisco Huamán Condori (45), y el pequeño hijo de ambos, de tan solo 5 años de edad, sobrevivieron a la colisión, pero resultaron con heridas de gravedad, requiriendo auxilio inmediato.

Hasta la zona de la tragedia se trasladaron los miembros de la Policía Nacional y el fiscal de turno, quienes iniciaron las diligencias preliminares y procedieron con el levantamiento del cadáver. Asimismo, los sobrevivientes fueron evacuados de emergencia hacia el hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca para recibir atención médica especializada.

Las primeras investigaciones detallan que la unidad que provocó el accidente es una camioneta con placa de rodaje X5P-903. Al enterarse del hecho, los familiares de las víctimas llegaron hasta el lugar del choque, donde protagonizaron desgarradoras escenas de dolor y exigieron justicia ante esta irreparable pérdida.