Elecciones presidenciales 2026: Así votaron las provincias de Arequipa

Con el procesamiento del 100 % de las actas electorales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que Jorge Nieto Montesinos, candidato del partido Perú Buen Gobierno, obtuvo la mayor votación en la región Arequipa durante las elecciones presidenciales 2026.

A nivel regional, Nieto alcanzó 164 086 votos válidos, equivalentes al 18.642%. En segundo lugar quedó Ricardo Belmont Casinelli, del partido Cívico Obras, con 96 079 votos (10.916%), mientras que Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, obtuvo 93 233 votos, lo que representa el 10.592%.

Muy cerca aparece Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, con 88 766 votos (10.085%), seguido de Alfonso López Chau, de Ahora Nación, quien logró 81 964 votos válidos (9.312%). También destacan Carlos Álvarez, con alrededor del 8 % de respaldo regional, y Keiko Fujimori, quien alcanzó el respaldo del 7 % de la votación.

VOTOS POR PROVINCIAS

En la provincia de Arequipa, el candidato Jorge Nieto consolidó su liderazgo con 147 047 votos válidos, equivalentes al 20.68 %. El segundo lugar fue para Rafael López Aliaga con 83 318 votos (11.72 %), seguido de Ricardo Belmont con 70 216 votos (9.87 %). Alfonso López Chau obtuvo 69 432 votos (9.76 %), mientras que Carlos Álvarez, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se ubicaron por debajo de esos porcentajes.

Aunque Nieto ganó en el conteo regional, Roberto Sánchez logró imponerse en diversas provincias del interior de Arequipa. En Camaná consiguió 5 499 votos válidos (16.18 %), seguido de Keiko Fujimori con 4 728 votos (13.91 %). Carlos Álvarez alcanzó 11.63 % con 3953 votos, Ricardo Belmont con 3899 votos igual a 11.47 %, Jorge Nieto 9.57% de respaldo y Rafael López Aliaga con el 9 %, mientras que Alfonso López Chau quedó con el 6 %.

En Caravelí, Sánchez obtuvo 4 281 votos (22.65 %), superando por un estrecho margen a Keiko Fujimori, quien obtuvo 4 238 votos (22.42 %). Ricardo Belmont alcanzó 13.17 %, Jorge Nieto 6.72 %, Rafael López Aliaga 6.30 %, Carlos Álvarez 6 % y Alfonso López Chau 4 %.

En Castilla, Sánchez volvió a liderar con 2 629 votos (17.12 %). Ricardo Belmont alcanzó 2012 votos igual al 13.10 %, Jorge Nieto 11.05 %, Keiko Fujimori 9.64 % y Alfonso López Chau 9.12 %. Más abajo quedó Carlos Álvarez con 7 % y Rafael López Aliaga con 6 %.

CAYLLOMA Y CONDESUYOS RESPALDARON A ROBERTO SÁNCHEZ

Uno de los mayores respaldos para Roberto Sánchez se registró en Caylloma, donde consiguió 13 195 votos válidos, equivalentes al 23.99 %. En esa provincia, Ricardo Belmont obtuvo 10 700 votos y alcanzó 19.46 %, sigue en la lista Jorge Nieto 10.64 %, Alfonso López Chau 7.93 % y aparece Alfonso Carlos Espa con 2 538 votos equivalente a 4.61 %. Keiko Fujimori y Carlos Álvarez quedaron con porcentajes igual al 4 %.

En Condesuyos, Sánchez obtuvo una amplia ventaja al alcanzar 33.93 % de los votos válidos con. Muy por detrás quedaron Ricardo Belmont con 13.80 %, Jorge Nieto con 9.01 %, Alfonso López Chau y Keiko Fujimori con alrededor del 7 %, mientras que Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga quedaron por debajo del 5 %.

La provincia de Islay presentó uno de los escenarios más reñidos de la región. Ricardo Belmont ganó con 5 132 votos válidos (14.89 %), apenas tres votos por encima de Roberto Sánchez, quien obtuvo 5 129 votos (14.88 %).

En esa jurisdicción, Jorge Nieto alcanzó 11.80 %, Carlos Álvarez 10.19 %, Rafael López Aliaga 7.98 %, mientras que Alfonso López Chau y Keiko Fujimori superaron ligeramente el 7 %.

En La Unión otorga amplia ventaja a Roberto Sánchez. Roberto Sánchez obtuvo 1 554 votos válidos, equivalentes al 33.36 %. Ricardo Belmont quedó segundo con 14.17 %, seguido de Alfonso López Chau con 8.95 %, Keiko Fujimori con 6.24 % y Jorge Nieto con 5.79 %. Más abajo aparecen Carlos Álvarez y César Acuña con porcentajes cercanos al 3 %.

Según la ONPE, en Arequipa participaron 994 148 electores. Del total, 880 207 emitieron votos válidos.

Asimismo, 75 007 ciudadanos votaron en blanco, cifra equivalente al 7.54 %, mientras que 38 934 emitieron votos nulos, representando el 3.91 % del total regional.