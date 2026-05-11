Una mujer fue intervenida en el penal de Camaná luego de que agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descubrieran marihuana escondida dentro de trozos de carne que pretendía ingresar durante una visita.

El hallazgo se produjo durante la inspección de paquetes y alimentos realizada por el personal de seguridad del establecimiento penitenciario. En la revisión, los agentes detectaron irregularidades en tres trozos que estaban dentro de una bolsa.

Mujer pretendía ingresar marihuana en trozos de carne a penal de Camaná (Foto: INPE)

Al verificar el contenido, encontraron bolsas ocultas con una sustancia vegetal de color verde en el interior del hueso de la carne. Posteriormente, efectivos policiales efectuaron la prueba de campo, confirmando que se trataba de marihuana.

Tras la intervención, el INPE dio aviso a la comisaría de Pucchun y al Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes. El caso quedó a cargo del fiscal de turno Alan Gordillo.

Según información penitenciaria, la mujer había llegado al recinto carcelario para visitar a su hijo, Anthony Jesús Flores Vargas, quien se encuentra recluido en el pabellón 3 del penal de Camaná.