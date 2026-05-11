Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, se pronunció ante la prensa este lunes sobre las auditorías que vienen realizándose en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de las Elecciones Generales 2026.

En esa línea, Gutiérrez resaltó que, desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo, “el sistema de la ONPE está funcionando adecuadamente bien” y agregó que el Jurado Nacional de Elecciones “está cumpliendo a cabalidad”.

“El sistema electoral tiene auditoría durante 3 etapas del proceso: antes, durante y después. Antes, para poner en prueba el software, que es el que se encarga de hacer el conteo del voto, pero que se puede verificar también manualmente. O sea, hay un sistema con soporte tecnológico, pero que, a la misma vez, se puede ir haciendo cruce de información que es lo que la Defensoría ha venido haciendo todo este tiempo”, manifestó.

“Entonces, nosotros hemos seguido ese procedimiento y, en efecto, hemos ido concordando que el sistema de la ONPE está funcionando adecuadamente bien. Sin embargo, el sistema electoral ha contratado un momento de auditoría previa y, ahora, están en su momento de auditoría verificando si los sistemas están funcionando o no, y el deber del JNE se está cumpliendo a cabalidad en ese sentido”, agregó.

Sin embargo, al ser consultado sobre el pedido del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, para que se realice una auditoría internacional antes de la proclamación de los resultados de primera vuelta, Josué Gutiérrez afirmó estar “absolutamente de acuerdo” con todas las auditorías que puedan efectuarse al proceso electoral.

“Ya se habla de otro componente adicional, que es una auditoría internacional de un tercero, ya no del que contrató el sistema electoral. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con todas las auditorías que se tienen que hacer sobre el resultado, sobre el procesamiento y sobre la preparación que ha significado este proceso”, declaró.

“Desde de la Defensoría, [estamos] absolutamente de acuerdo con todos los sistemas de auditoría que le devuelvan confiabilidad a la población, que le devuelvan esa tranquilidad que es muy importante para que la votación sea reflexiva, no sea una votación llevada más por emoción”, expresó.

Además, Gutiérrez destacó que “la auditoría de un tercero podría darse por muchos mecanismos”.

“Primero, porque el sistema lo acuerde o también podría a darse porque alguna autoridad extraelectoral podría disponer[la] en un caso de grave flagrancia, que podría ser el mismo Poder Judicial, que ordene una auditoría integral o el propio Tribunal Constitucional”, enfatizó.