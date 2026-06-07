En la región Arequipa, un millón 226 mil 525 personas tendrán el deber de acudir hoy a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, siendo la cuarta a nivel nacional con la mayor cantidad de electores hábiles.

Para esta cantidad de electores se habilitarán 4 mil 215 mesas de sufragio en 501 locales de votación distribuidos entre las 8 provincias, donde el material fue desplegado entre el viernes y sábado a través de las 7 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas en Arequipa.

Cabe señalar que en la primera vuelta del 12 de abril solo 994 mil 148 personas se presentaron en sus locales de votación en Arequipa, existiendo un 18.9 % de ausentismo a nivel regional, siendo La Unión donde esta cifra llegó al 44.4 %.

PRECISIONES PARA VOTAR

El jefe de la ODPE José Luis Bustamante y Rivero, Libio Huaire Posadas, recordó que los electores podrán votar con el DNI vencido tras una ampliación aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones, mientras que aquellos jóvenes que cumplieron 18 años antes del 12 de abril y estén incluidos dentro del padrón electoral también podrán votar con el DNI amarillo si no tramitaron el nuevo documento de identidad.

En otro punto, invocó a los electores a evitar hacer proselitismo político y emitir preferencias hacia algún candidato dentro de los locales de votación o en sus alrededores.

En el caso de los miembros de mesa, serán los mismos que fueron sorteados para la primera vuelta. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que si una persona no llegó a votar o no se presentó a tiempo para ejercer el cargo de miembro de mesa el 12 de abril, esto no impide que cumpla con ambas obligaciones este domingo.

De igual forma, ONPE recordó que los electores no podrán acudir a sus centro de votación en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente, teniendo en cuenta que personal policial y del Ejército resguardarán los locales.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL

La madrugada del sábado las diversas oficinas descentralizadas de la región continuaron con el traslado del material electoral hacia los centros de votación, solo en los casos de las ODPE de José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Colorado y Mollendo iniciaron este proceso al tener localidades más cercanas. El despliegue inició a las 5:00 horas del sábado en estas sedes.

En el caso de Cerro Colorado, el traslado involucró 35 vehículos distribuidos en 31 rutas, siendo la primera parada los distritos de Santa Isabel de Siguas, San Juan de Siguas y Santa Rita de Siguas.

El embarque del material concluyó cerca de las 10:50 horas, con 40 minutos de anticipación de lo programado. En esta jurisdicción se deben instalar mil 325 mesas de sufragio para 389 mil electores, siendo la que concentra la mayor cantidad de votantes en la región.

Por su parte, en José Luis Bustamante y Rivero, el primer punto de distribución fue Pocsi, siendo el primero de los 10 distritos que conforman esta jurisdicción compuesta por 655 mesas de sufragio y un aproximado de 190 mil electores.