En la edición extraordinaria de El Peruano, del 6 de enero, se publicó el nuevo tope de consejeros regionales que serán elegidos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en el caso de Arequipa, el consejo regional sumará dos integrantes más, e esta forma, pasará de 14 a 16 legisladores regionales.

Según el cuadro presentado en la Resolución N° 0001-2026-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones establece un nuevo número de consejeros regionales en Arequipa, siendo la provincia de Arequipa la única que experimenta una modificación, a partir del 2027 serán 6 y ya no 4 los representantes en el Legislativo regional.

NÚMERO DE CONSEJEROS POR PROVINCIAS DE AREQUIPA

En los demás casos la representatividad se mantendrá tal y como se tiene desde hace dos gestiones: Caylloma, Castilla y La Unión con 2 consejeros, mientras que Camaná, Caravelí, Islay y Condesuyos con 1 consejero.

Según la norma, la modificación se da en base a dos criterios, el primero respecto al crecimiento poblacional de una provincia, mientras que el segundo caso busca asegurar la presencia de un representante de comunidades campesinas y nativas, como lo ha sido con las provincias de La Unión, Caylloma y Castilla.

Precisamente, el último cambio en cuanto a número de consejeros data de ese año, en el cual los consejeros pasaron de ser 10 a 14, recordando que para la gestión 2015-2018 existía un representante por provincia, sin embargo, La Unión fue la única con 3 representantes. Para la gestión 2011-2014 fueron 8 los consejeros regionales.

Aunque una de las preocupaciones es el tema financiero, para el organismo electoral estos cambios, aunque suponen un costo para las regiones involucradas se considera institucionalmente viable y fiscalmente responsable, siendo contrastados en el Presupuesto Institucional de Apertura de cada pliego.

El 7 de enero, el Ejecutivo hizo la convocatoria a las Elecciones Regionales y Municipales para el 4 de octubre.

VIDEO RECOMENDADO