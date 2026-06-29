Más de la tercera parte de alcaldes distritales de la región se presentan a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la mayoría de ellos para cargos provinciales, lo que los obligará a ausentarse de sus municipios por 30 días.

Son 35 de los 109 alcaldes distritales los que figura como candidatos en alguna lista, 21 de ellos postulan a cargos provinciales, dos cambiarán de jurisdicción, cuatro buscan un espacio en el próximo Consejo Regional de Arequipa y seis van como primeros regidores en lo que es una reelección encubierta.

CASOS ESPECIALES

En esta relación no se considera a Víctor Hugo Rivera Chávez, quien fuera elegido autoridad provincial de Arequipa en el 2022, debido a que fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en mayo de este año. Rivera Chávez postula como candidato a primer regidor a la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Ruccy Oscco Polar asumió la comuna tras esta vacancia, sin embargo, presentó su candidatura a la alcaldía provincial por Primero La Gente con una lista que no contiene regidores.

Asimismo, se encuentra Jenry Huisa Calapuja, quien se desempeñó como titular de Majes hasta abril de este año. El candidato a gobernador regional tuvo que renunciar al cargo debido a su participación en el presente proceso electoral, dejando la encargatura de la alcaldía a Gladys Condori Huamán, quien hasta este fin de semana aún no recibía la credencial por parte del JNE.

Condori Huamán también participa en el proceso electoral, postulando a la alcaldía distrital. Otro edil que asumió el ayuntamiento en estos últimos 4 años fue José Luna Zapana, burgomestre de Yarabamba, quien tuvo que ocupar el cargo tras la vacancia de Manuel Aco Linares, quien fuera detenido por presuntos delitos de corrupción. Luna Zapana buscará continuar en el cargo en este proceso electoral.

Aunque no se trata de un alcalde distrital, también es preciso mencionar a Edgar Zandy Taco Choquehuayta, edil del Centro Poblado de Chalhuanca, en el distrito de Yanque (Caylloma), quien postula como regidor provincial de Caylloma.

REELECCIÓN “ENCUBIERTA”

Son seis los ediles que buscan una reelección encubierta como primeros regidores de la jurisdicción que actualmente tienen a su cargo. Richard Ale Curz (Islay), Antonio Anco Huarachi (Paucarpata), William Alvarado Sánchez (Mariano Nicolás Valcárcel), Richard Vega Taipe (Bella Unión), Tomás Chancolla Chata (Huanuhuanu) y Diana Aspilcueta Cáceres (Mejía) son los ediles que se amparan en este vacío legal para seguir ejerciendo la función pública.

CASO DEL ALCALDE DE NICOLÁS DE PIÉROLA

Un caso especial es el del alcalde de Nicolás de Piérola (Camaná), Nelson Tito Eguía, quien a pesar de ser proclamado como autoridad en el 2022, presentó su candidatura como alcalde con Ahora Nación.

Su situación es un tanto particular, debido a que durante el pasado proceso electoral Tito Eguía se presentó como primer regidor por Fuerza Arequipeña, sin embargo, el candidato a alcalde Martin Campos Rivas presentó su renuncia, dejando la lista sin cabeza, nómina que finalmente ganaría en Nicolás de Piérola, por lo que Tito Eguía tuvo que asumir la alcaldía desde el inicio.

Nombre del alcalde Municipalidad Cargo al que postula Juan Muñoz Pinto Socabaya Alcalde Provincial de Arequipa Esmelin Pacheco Mena Santa Isabel de Siguas Regidor provincial de Arequipa Alfredo Benavente Alto Selva Alegre Alcalde Provincial de Arequipa Fredy Zegarra Black José Luis Bustamante y Rivero Regidor provincial de Arequipa Renzo Salas Herrera Sachaca Alcalde Provincial de Arequipa Manuel Vera Paredes Cerro Colorado Alcalde Provincial de Arequipa Ruccy Oscco Polar* Arequipa Alcalde Provincial de Arequipa Jonathan Machado Samuel Pastor Alcalde Provincial de Camaná Manuel Granda Carnero José María Quimper Alcalde Provincial de Camaná Yesenia Condori Yapo Quilca Regidora provincial de Camaná Marcos Laura Dávalos Cháparra Alcalde Provincial de Caravelí Juan Aranguren Yauca Alcalde Provincial de Caravelí Agustín Condori Motta Chala Alcalde Provincial de Caravelí Luis Alva Mendoza Atiquipa Regidor provincial de Caravelí Christian Fernández Tipan Alcalde Provincial de Castilla Calio Huaira Collandres Huambo Regidor provincial de Caylloma Ronald Medina Tejada Río Grande Alcalde Provincial de Condesuyos James Casquino Escobar Yanaquihua Alcalde Provincial de Condesuyos Abel Suárez Ramos Cocachacra Alcalde Provincial de Islay Fernando Camargo Dean Valdivia Alcalde Provincial de Islay Richard Ale Cruz Islay Regidor provincial de Islay Mirtha Ruelas Casillas Yura Alcalde de Cerro Colorado Marco Anco Huarachi Paucarpata Regidor de Paucarpata Hardin Abril Velarde Uchumayo Alcalde de Tiabaya José Luna Zapana* Yarabamba Alcalde de Yarabamba Wilian Alvarado Sánchez Nicolás Valcárcel Regidor de Nicolás Valcárcel Nelson Tito Eguía Nicolás de Piérola Alcalde de Nicolás de Piérola Richard Vega Taipe Bella Unión Regidor de Bella Unión Tomás Chancolla Chata Huanuhuanu Regidor de Huanuhuanu Diana Aspilcueta Mejía Regidora de Mejía Gladys Condori Majes Alcaldesa de Majes Cristhian Cuadros La Joya Consejero regional Julio Candia Ramos Atico Consejero regional Camilo Rodríguez Huaynacotas Consejero regional Oscar Ayala Arenas Mariano Melgar Consejero regional