Son 39 los alcaldes de Arequipa que dejan sus despachos para postular a otros postulantes en Arequipa (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)
Son 39 los alcaldes de Arequipa que dejan sus despachos para postular a otros postulantes en Arequipa (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Más de la tercera parte de alcaldes distritales de la región se presentan a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la mayoría de ellos para cargos provinciales, lo que los obligará a ausentarse de sus municipios por 30 días.

Son 35 de los 109 alcaldes distritales los que figura como candidatos en alguna lista, 21 de ellos postulan a cargos provinciales, dos cambiarán de jurisdicción, cuatro buscan un espacio en el próximo Consejo Regional de Arequipa y seis van como primeros regidores en lo que es una reelección encubierta.

CASOS ESPECIALES

En esta relación no se considera a Víctor Hugo Rivera Chávez, quien fuera elegido autoridad provincial de Arequipa en el 2022, debido a que fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en mayo de este año. Rivera Chávez postula como candidato a primer regidor a la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Ruccy Oscco Polar asumió la comuna tras esta vacancia, sin embargo, presentó su candidatura a la alcaldía provincial por Primero La Gente con una lista que no contiene regidores.

Asimismo, se encuentra Jenry Huisa Calapuja, quien se desempeñó como titular de Majes hasta abril de este año. El candidato a gobernador regional tuvo que renunciar al cargo debido a su participación en el presente proceso electoral, dejando la encargatura de la alcaldía a Gladys Condori Huamán, quien hasta este fin de semana aún no recibía la credencial por parte del JNE.

Condori Huamán también participa en el proceso electoral, postulando a la alcaldía distrital. Otro edil que asumió el ayuntamiento en estos últimos 4 años fue José Luna Zapana, burgomestre de Yarabamba, quien tuvo que ocupar el cargo tras la vacancia de Manuel Aco Linares, quien fuera detenido por presuntos delitos de corrupción. Luna Zapana buscará continuar en el cargo en este proceso electoral.

Aunque no se trata de un alcalde distrital, también es preciso mencionar a Edgar Zandy Taco Choquehuayta, edil del Centro Poblado de Chalhuanca, en el distrito de Yanque (Caylloma), quien postula como regidor provincial de Caylloma.

REELECCIÓN “ENCUBIERTA”

Son seis los ediles que buscan una reelección encubierta como primeros regidores de la jurisdicción que actualmente tienen a su cargo. Richard Ale Curz (Islay), Antonio Anco Huarachi (Paucarpata), William Alvarado Sánchez (Mariano Nicolás Valcárcel), Richard Vega Taipe (Bella Unión), Tomás Chancolla Chata (Huanuhuanu) y Diana Aspilcueta Cáceres (Mejía) son los ediles que se amparan en este vacío legal para seguir ejerciendo la función pública.

CASO DEL ALCALDE DE NICOLÁS DE PIÉROLA

Un caso especial es el del alcalde de Nicolás de Piérola (Camaná), Nelson Tito Eguía, quien a pesar de ser proclamado como autoridad en el 2022, presentó su candidatura como alcalde con Ahora Nación.

Su situación es un tanto particular, debido a que durante el pasado proceso electoral Tito Eguía se presentó como primer regidor por Fuerza Arequipeña, sin embargo, el candidato a alcalde Martin Campos Rivas presentó su renuncia, dejando la lista sin cabeza, nómina que finalmente ganaría en Nicolás de Piérola, por lo que Tito Eguía tuvo que asumir la alcaldía desde el inicio.

Nombre del alcaldeMunicipalidadCargo al que postula
Juan Muñoz PintoSocabayaAlcalde Provincial de Arequipa
Esmelin Pacheco MenaSanta Isabel de SiguasRegidor provincial de Arequipa
Alfredo BenaventeAlto Selva AlegreAlcalde Provincial de Arequipa
Fredy Zegarra BlackJosé Luis Bustamante y RiveroRegidor provincial de Arequipa
Renzo Salas HerreraSachacaAlcalde Provincial de Arequipa
Manuel Vera ParedesCerro ColoradoAlcalde Provincial de Arequipa
Ruccy Oscco Polar*ArequipaAlcalde Provincial de Arequipa
Jonathan MachadoSamuel PastorAlcalde Provincial de Camaná
Manuel Granda CarneroJosé María QuimperAlcalde Provincial de Camaná
Yesenia Condori YapoQuilcaRegidora provincial de Camaná
Marcos Laura DávalosCháparraAlcalde Provincial de Caravelí
Juan ArangurenYaucaAlcalde Provincial de Caravelí
Agustín Condori MottaChalaAlcalde Provincial de Caravelí
Luis Alva MendozaAtiquipaRegidor provincial de Caravelí
Christian FernándezTipanAlcalde Provincial de Castilla
Calio Huaira CollandresHuamboRegidor provincial de Caylloma
Ronald Medina TejadaRío GrandeAlcalde Provincial de Condesuyos
James Casquino EscobarYanaquihuaAlcalde Provincial de Condesuyos
Abel Suárez RamosCocachacraAlcalde Provincial de Islay
Fernando CamargoDean ValdiviaAlcalde Provincial de Islay
Richard Ale CruzIslayRegidor provincial de Islay
Mirtha Ruelas CasillasYuraAlcalde de Cerro Colorado
Marco Anco HuarachiPaucarpataRegidor de Paucarpata
Hardin Abril VelardeUchumayoAlcalde de Tiabaya
José Luna Zapana*YarabambaAlcalde de Yarabamba
Wilian Alvarado SánchezNicolás ValcárcelRegidor de Nicolás Valcárcel
Nelson Tito EguíaNicolás de PiérolaAlcalde de Nicolás de Piérola
Richard Vega TaipeBella UniónRegidor de Bella Unión
Tomás Chancolla ChataHuanuhuanuRegidor de Huanuhuanu
Diana AspilcuetaMejíaRegidora de Mejía
Gladys CondoriMajesAlcaldesa de Majes
Cristhian CuadrosLa JoyaConsejero regional
Julio Candia RamosAticoConsejero regional
Camilo RodríguezHuaynacotasConsejero regional
Oscar Ayala ArenasMariano MelgarConsejero regional

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