Con las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en marcha, las restricciones para difusión de publicidad estatal y propaganda electoral son aplicables y el Jurado Electoral de Elecciones, a través de sus jurados especiales en Arequipa abrió 8 expedientes hasta la tarde del miércoles.

Respecto a la propaganda electoral, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa admitió a trámite 4 procesos sancionadores por pintas en espacios públicos y privados sin autorización en los distritos de Cayma, Miraflores y Socabaya.

En el caso de las pintas hechas en muros por los partidos políticos Progresemos y Perú Moderno en Cayma se realizó en espacios públicos, tras el informe del órgano electoral estas pintas fueron borradas procediendo al archivo del expediente y exhortando a las agrupaciones políticas a evitar incurrir en estas infracciones.

En el caso de las pintas hechas por Fuerza Arequipeña en predio privado en Miraflores, esta también fue borrada, mientras que sobre las pintas que aparecen en postes de alumbrado público en Socabaya, el ente electoral señaló que la competencia corresponde a la comuna distrital.

De otro lado, también se admitió el trámite a 4 procesos sancionadores por infracción en publicidad estatal, dos de estos expedientes corresponden a la Municipalidad Distrital de Tiabaya por carteles de obra, en uno de los cuales aparece el nombre de la autoridad de turno tapado con una cinta y que posteriormente fue retirado.

Asimismo, existe un expediente abierto contra el Gobierno Regional de Arequipa por un cartel de obra vial en la provincia de La Unión, el cual fue retirado posteriormente, según el descargo enviado por el gobernador regional de Arequipa.

El último de estos expedientes corresponde a la Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres también por un cartel de obra que fue retirado tras la advertencia del JEE Arequipa.