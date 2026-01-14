El Jurado Nacional de Elecciones informó que son 150 las organizaciones políticas inscritas y habilitadas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con 55 son partidos políticos a nivel nacional y 95 movimientos regionales, de los cuales 6 pertenecen a la región Arequipa.

Arequipa Tradición y Futuro, Fuerza Arequipeña, Movimiento Regional AQP, Movimiento Regional Arequipa Avancemos, Movimiento Regional Arequipa es Primero y Yo Arequipa son las únicas agrupaciones regionales habilitadas para participar del proceso electoral, cuyas elecciones serán en octubre.

Si bien la convocatoria se realizó el 7 de enero, este 17 vence el plazo para que las organizaciones políticas soliciten la inscripción de una alianza electoral.

Allegados a Arequipa, Tradición y Futuro indicaron que es difícil la conformación de una alianza, debido a los plazos, además de requerir una modificación de estatutos y ponerse de acuerdo con un partido político para un personero único.

Un panorama similar se vive en Fuerza Arequipeña, donde el apoderado legal indicó que de momento no se tiene pensado formar alianza electoral alguna para este proceso.

Para que las organizaciones políticas conformen una alianza, deberán hacerlo bajo una denominación y símbolo en común, la cual debe solicitar su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas a más tardar el 17 de este mes.

