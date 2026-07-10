El distrito de Aitquipa en la provincia de Caravelí podría quedarse con solo una lista para las Elecciones Regionales y Municipales. Para las elecciones primarias solo dos organizaciones políticas presentaron su intención de participar de los comicios, ambas presentaron su solicitud de inscripción, pero una de ellas corre el riesgo de quedar fuera por incumplir un requisito.

Renovación Popular y Fe en el Perú fueron los partidos políticos que presentaron su solicitud en el plazo, no obstante, el segundo fue declarado improcedente por el Jurado Electoral Especial (JEE) Camaná debido a que incumple la cuota joven.

Según la Resolución N° 00160-2026-JEE-CMNA/JNE, de los 6 candidatos para regidores solo uno acreditó tener menos de 29 años al cierre del plazo de inscripción, pese a que el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos establece un 20% de la cuota joven.

“Conforme a la regla del redondeo al entero superior para una lista de 6 candidatos se requiere un mínimo de dos (2) jóvenes, toda vez que el 20 % de 6 es 1.2 y al redondearse al entero superior resulta 2”, precisa el documento”.

La lista de Fe en el Perú es encabeza por Carlos Manuel Pomarino Condo, quien es pescador artesanal. De confirmarse la improcedencia de toda la nómina, solo Renovación Popular quedará habilitado para los comicios, siendo que esta lista tiene como candidato a la alcaldía distrital a Andrés Martínez Montoya, quien es actual regidor de la comuna distrital de Atiquipa.