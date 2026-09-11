Las edades de los 80 aspirantes a alguna de las ocho alcaldías provinciales de la región Arequipa muestran una amplia diversidad generacional. Mientras siete candidatos aún no llegan a los 40 años, cuatro ya superan los 70.

La juventud se concentra en la contienda por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), donde se encuentra el candidato más joven a una alcaldía provincial. Con 27 años, cumplidos en abril, Michael Jesús Valdivia Paz podría alcanzar el sillón municipal por Perú Primero. Aunque figura como candidato a primer regidor, pasó a liderar la lista tras la exclusión de Mauricio Cáceres Cáceres por omitir una sentencia en su hoja de vida.

Le sigue Deyanira Yajaira Salazar Rivera, del Partido del Buen Gobierno, quien cumplió 28 años en agosto. Por Alianza para el Progreso, Elizabeth Génesis Amado Quispe, de 38 años, busca llegar a la alcaldía provincial luego de desempeñarse como funcionaria de la MPA durante la gestión de Víctor Hugo Rivera, quien actualmente integra su lista como candidato a primer regidor.

En la provincia de Caylloma, se encuentran Jenniffer Maritza Neira Gonzales (37), de Alianza para el Progreso y esposa del exgobernador regional Elmer Cáceres Llica; y Julio César Calsina Ortiz (38), representante de Perú Primero.

En la provincia de Camaná, el más joven es Jonathan Ronny Machado Rivera, de Renovación Popular, con 38 años. El grupo de aspirantes menores de 40 años lo completa Manuel Enrique Aragón Vilcas, quien este jueves cumplió 30 años y representa a Ahora Nación en la provincia de La Unión.

En las demás provincias, los más jóvenes son Marcos Amet Laura Dávalos (41), de Ahora Nación, en Caravelí; Luis Miguel Carapi Salas (40), primer regidor de Alianza para el Progreso en Condesuyos; y Gwyneth América Barrera Zúñiga (42), del Partido del Buen Gobierno, en Islay.

MAYORES Y YA OCURPARON CARGOS

Agustín Condori Motta, con 79 años, lidera la lista de candidatos con mayor edad. El alcalde de Chala buscará el sillón provincial de Caravelí con Fe en el Perú. Con 74 años, Manuel Enrique Vera Paredes de Fuerza Arequipeña, buscará ser el próximo alcalde de Arequipa.

Nolverto Mario Chambi Linares, con 73 años, de Somos Perú postula a la alcaldía provincial de Camaná, mientras que Guillermo Víctor Lazo Manrique, de 70 años, de Fuerza Arequipa postula a la Municipalidad Provincial de Condesuyo.

Como dato curioso, Nelson Estanislao Maque Alfaro de Fuerza Arequipeña, candidato en Caylloma, cumplirá 52 años el 4 de octubre, el mismo día de las elecciones.

Completando la lista de candidatos de mayor edad por municipio provincial, se tiene a Héctor Raúl Cáceres Muñoz (65) de Fuerza Arequipeña para Castilla, Rómulo Tinta Cáceres (64) de Arequipa Tradición y Futuro para Caylloma, Miguel Román Valdivia (65) de Acción Popular para Islay y Cosme Ranier Mejía Espinal (66) de Arequipa Tradición y Futuro para La Unión.