Las explicaciones de Said Palao sobre su situación económica no convencieron a Magaly Medina.

La conductora de TV cuestionó que el chico reality haya mostrado públicamente cuánto recibe por su trabajo para responder a quienes lo calificaron de “mantenido”.

Medina consideró innecesario que Palao exhibiera información sobre sus ingresos y el costo del regalo.

“¿Cómo le vas a tratar de decir a la gente: ‘Oigan, te doy el voucher de cuánto me costó la cartera, ‘acá está mi estado de cuenta de cuánto me paga Esto Es Guerra’. Qué patético te ves diciéndole a la gente cuánto te pagan", sostuvo durante su programa.

La conductora también puso en duda que los ingresos mencionados permitan afrontar con facilidad los gastos de un hogar y adquirir varios artículos de ese valor.

“¿Tú crees que con 10 mil dólares al mes le vas a poder comprar varias carteras o una cartera así? Será para que no tengas para el agua, la luz, tu gimnasio, la proteína, todos los gastos que uno tiene cuando tiene un hogar. Con una cartera ya se quedó misio", señaló.