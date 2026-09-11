Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores, se pronunció este jueves respecto al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

“Nosotros hemos batido realmente el récord: en 41 días hemos presentado las facultades, cuando otros han demorado tres meses, cuatro meses”, declaró a la prensa tras encabezar la presentación de la candidatura del Perú al Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Espá confía en que “el sentimiento patriótico va a prevalecer y que esas facultades van a ser otorgadas”.

Consultado sobre la recomendación de seis comisiones de la Cámara de Diputados de no otorgar la delegación de facultades legislativas, el canciller afirmó que asume la situación “con optimismo y realismo”.

“Creo que una mayoría en el Congreso de la República va a saber escuchar ese clamor de la mayoría de los peruanos que están exigiendo cambios en la legislación para permitir una acción mucho más activa y más fuerte del Gobierno frente a la inseguridad ciudadana”, sostuvo.

El alto funcionario también resaltó la visita al Perú del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la reciente incorporación oficial del país al Escudo de las Américas.

Sobre ello, Espá definió esta coalición como un “mecanismo multilateral” que reúne a cerca de 15 países de la región con el objetivo de combatir activamente a las organizaciones criminales transnacionales.

Detalló que, bajo el liderazgo de Estados Unidos, el Perú recibirá asistencia en ciberseguridad, información financiera para combatir el lavado de activos e inteligencia destinada a enfrentar el narcotráfico y la trata de personas.

“Es un mecanismo importante para los países que somos miembros”, manifestó.

Posteriormente, el canciller informó que acudirá el 16 de septiembre a la Cámara de Senadores para explicar los alcances de la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas.