La Comisión de Procedimientos Especiales del Senado aprobó por mayoría el informe técnico que recomienda ratificar a Julio Velarde como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La decisión fue respaldada por nueve votos a favor, dos en contra y una abstención durante la sesión de la comisión legislativa.

El dictamen propone que el funcionario continúe al frente del Banco Central de Reserva del Perú por un nuevo periodo de cinco años.

De ser ratificada su continuidad en la sesión plenaria de la Cámara Alta, el economista sumará 20 años consecutivos al frente del ente emisor.

El presidente de la comisión, Hugo Ccahuana Aymachoque, sustentó el informe técnico y señaló que la propuesta cumple con los requisitos establecidos en el marco normativo vigente.

El legislador de Juntos por el Perú resaltó que el postulante no presenta ningún impedimento que limite su desempeño al frente de la entidad.

Durante el debate, los senadores que integran la comisión destacaron la trayectoria profesional de Julio Velarde y la estabilidad macroeconómica que ha alcanzado el país.

No obstante, Ccahuana sostuvo, a título personal, que es necesario fortalecer la institucionalidad del Estado mediante la renovación de los equipos técnicos bajo criterios meritocráticos.

El informe final concluyó que el economista Julio Velarde cumple con los requisitos académicos y éticos establecidos por la Constitución Política y la Ley Orgánica del BCRP.

Asimismo, la comisión no encontró incompatibilidades ni observaciones legales que impidan su designación.

El presidente de la comisión señaló que, en su calidad de demócrata, presentó el dictamen respaldado por la mayoría de los integrantes del grupo parlamentario. El documento concluyó que la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento del Senado.

De acuerdo con el literal e) del artículo 203 del Reglamento de la Cámara Alta, el expediente fue enviado a la Junta de Portavoces para su incorporación inmediata en la agenda del Pleno.

La ratificación definitiva de Julio Velarde requerirá el voto favorable de más de la mitad del número legal de senadores. Una vez aprobada, la designación será formalizada mediante una resolución legislativa, que deberá publicarse en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional del Senado.

La Mesa Directiva será la encargada de programar el debate en el Pleno para definir la continuidad del economista al frente del Banco Central de Reserva del Perú.