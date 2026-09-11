La presidenta Keiko Fujimori anunció la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, una coalición promovida por el Gobierno de Estados Unidos para coordinar acciones contra organizaciones criminales y narcoterroristas en la región.

Con el ingreso del Perú, la alianza pasará a estar integrada por 14 países. La iniciativa fue suscrita el 7 de marzo durante la cumbre “Escudo de las Américas”, realizada en Doral, Florida, donde Donald Trump reunió a mandatarios de países considerados aliados de Estados Unidos en el hemisferio.

El acuerdo plantea que los países participantes coordinen estrategias para combatir a los grupos criminales, limitar su control territorial y cortar sus fuentes de financiamiento y recursos.

El documento difundido por la Casa Blanca señala que Estados Unidos abordará “estos graves peligros utilizando todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles, junto con nuestras naciones aliadas”.

La proclamación también contempla cooperación militar entre Estados Unidos y los países asociados, incluido el entrenamiento y movilización de sus fuerzas.