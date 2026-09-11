El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó para el lunes 14 de septiembre la nueva fecha de la reunión con los partidos políticos, como parte de los preparativos para el debate de candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana.

Así lo informó el JNE en un oficio dirigido a las organizaciones participantes, cuyo asunto es “Invitación a la segunda mesa de negociación para el debate electoral de Lima, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026”. El documento, al que accedió RPP, indica textualmente:

“Con el propósito de continuar con el diálogo respecto de los temas acordados en la primera reunión, realizada el lunes 7 de setiembre del año en curso, se les convoca a la segunda reunión de negociación, que se llevará a cabo el lunes 14 de setiembre de 2026, a las 4:00 p.m., en el Auditorio de la sede Lampa del Jurado Nacional de Elecciones, ubicado en Av. Nicolás de Piérola N.° 1070, Lima”.

Firmado por Carlos Vilela, director nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, el oficio fue enviado a las organizaciones políticas que participan en el debate de Lima.

Mónica Yaya, candidata a la alcaldía de Lima por el Partido Aprista Peruano (APRA), confirmó al mencionad medio la reprogramación y detalló los puntos que estaban previstos definir en la reunión original:

“Ha habido un cambio de agenda. El Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto postergar la cita que había mañana entre las organizaciones participantes, en las que está incluida también Renovación Popular, para el lunes. En esta nueva reunión se iba a determinar, por ejemplo, cuáles eran los turnos de cada candidato en el debate, cómo se iban a conformar las duplas de candidatos que iban a debatir”, sostuvo.

Respecto al pedido de los 14 partidos políticos para que el Pleno del JNE se pronuncie sobre la entrega de la credencial de alcalde a un primer regidor, Yaya señaló que el organismo electoral aún no ha emitido una comunicación oficial. Por ello, indicó que las organizaciones políticas siguen a la espera de una respuesta.