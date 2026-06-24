Con concursos, degustaciones y la participación de 20 cevicherías, el IX Festival Regional del Ceviche 2026 se realizará este 26 de junio en la plaza Las Américas, en el distrito de Cerro Colorado, como antesala al Día Nacional del Ceviche, que se conmemora el 28 de junio.

El evento comenzará a las 10:00 horas y tendrá como principal atractivo la preparación del ceviche. El concurso será en dos categorías, profesional y aficionado. Según el gerente de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Percy Villaroel hay 14 inscritos para participar en ambas competencias. Posteriormente se elegirá al maestro cevichero de Arequipa.

El certamen busca reconocer el talento de los cocineros locales y promover la calidad de la gastronomía marina de la región.

Además de la competencia, 20 cevicherías ofrecerán al público una variada carta de ceviches elaborados con pescados y mariscos, acompañados de bebidas.

La actividad es organizada por la Gerencia Regional de la Producción, en coordinación con la Municipalidad de Cerro Colorado. El objetivo es impulsar el consumo de productos hidrobiológicos, fortalecer a las micro y pequeñas empresas dedicadas a la preparación de alimentos marinos y promover uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana.