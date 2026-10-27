A más de tres semanas de realizarse las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el excandidato al Gobierno Regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, descartó brindar su apoyo al candidato Jenry Huisa Calapuja de cara a la segunda vuelta regional del próximo 6 de diciembre.
El exgobernador regional recordó investigaciones en contra de Huisa por parte de la Fiscalía para marcar distancia de esta candidatura.
“No voy a votar, no voy a apoyar a Jenry Huisa, y más bien le hago un llamado, que este señor no utilice mi imagen, no utilice mi nombre porque jamás lo apoyaría, porque está utilizando mi nombre (...) Ha indicado de que yo le estoy respaldando”, manifestó durante una conferencia de prensa realizada en el Cercado de la ciudad.
El excandidato argumentó su rotundo rechazo señalando presuntos actos de corrupción e investigaciones fiscales en contra de Huisa Calapuja durante su gestión en el distrito de Majes.
Respecto al otro candidato regional, Alfredo Zegarra Tejada, Cáceres Llica optó por brindar menos detalles. Sin embargo, señaló que no invocará a votar por ninguno de los postulantes y expresó su deseo de que el próximo gobernador atienda las necesidades de infraestructura vial de la región.
“No voy a indicar por quién votar. Es mi opinión respecto al señor Huisa. Será la población quien elija; mis seguidores tienen la libertad de elegir. Simplemente voy a dejar el libre albedrío”, acotó.
Por otro lado, Cáceres Llica precisó que no obtuvo la acogida esperada debido a un exceso de confianza de su parte, sobre todo en la provincia de Arequipa, donde recibió poco respaldo.
Asimismo, aseguró que ser candidato de Alianza para el Progreso le restó oportunidades. “El símbolo no me ha apoyado tampoco ¿Y por qué entonces apostar por esta agrupación? Porque yo no tenía opción, o sea, yo salía de la cárcel y no tenía partido, entonces tenía que acogererme al partido que me podía abrir las puertas, así de así de simple”, manifestó.
Finalmente, descartó retirarse de la política; no obstante, no detalló cuál será su futuro dentro de la actividad política.