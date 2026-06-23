La Gerencia Regional de Salud inició desde ayer el barrido de vacunación contra el sarampión con la colocación de una vacuna monovalente (Sarampión y Rubeola) a personas entre los 6 meses de nacido hasta los 29 años de edad, tras confirmarse 31 casos positivos de la enfermedad que ya circula de manera comunitaria en los diferentes distritos de Arequipa.

La Coordinadora Regional de Inmunizaciones, Giovanna Valdivia, refirió que se reforzarán las acciones de intervención que se venían realizando, con el despliegue de brigadas de vacunación a las instituciones educativas y universidades donde está la concentración de las personas que están más expuestas al contagio y cortar así la cadena de transmisión, debido a que ya no se ha podido identificar el nexo epidemiológico.

“Necesitamos vacunar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de personas”, refirió la especialista tras señalar que la meta es inmunizar a 240 mil personas en toda la región, independientemente de que hayan recibido anteriormente alguna dosis.

La vacuna que se suministra es considerada como una dosis de refuerzo y para lograr la meta en el tiempo más corto posible, se ha solicitado mayores recursos al nivel central para la contratación de más brigadas.