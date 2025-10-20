La imagen del Señor de los Milagros salió al mediodía del Monasterio Santa Teresa y tras seguir por la calle Melgar, continuó por la calle Peral para ingresar al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (EsSalud).

Roxana, una de las sahumadoras en esta procesión, contó que acompaña a la imagen del Cristo Moreno hace 30 años. Esta vez, tiene un pedido especial, no perder su casa durante el litigio que afronta con otra persona.

La procesión del Señor de los Milagros empezó a las 12:00 horas del día. Foto: Omar Cruz

Tras la visita al nosocomio, la procesión salió por la puerta de Emergencia, retomando a la calle Peral y avanzando por las calles El Filtro, Juan Velasco Alvarado, Lucas Poblete (Colegio Arequipa), y nuevamente Peral. Luego, seguirá por Ayacucho, Puente Grau, Santa Catalina, avenida Juan de la Torre, calle Grau, Puente Grau y avenida Ejército.

Esta vez, la procesión cambia de carril en la intersección de la avenida Ejército con calle Quesada, subiendo por esta última para continuar por la Cuenta del ángel, Palza de Yanahuara, seguir por la avenida Lima, Ejército, avenida Cayma y finalmente llegar a la plaza de Cayma.

Sahumadoras acompañan a la imagen del Señor de los Milagros, año tras año. Foto: Omar Cruz

La procesión hará una parada frente a la Municipalidad Distrital de Cayma, la casa del Cacique Alpaca y la calle Arróspide, culminando su trayecto con el ingreso a la parroquia San Miguel Arcángel, Santuario de Cayma.

El quinto recorrido del Cristo Moreno será el 21 de octubre, desde las12:00 horas. Su salida será de la Parroquia San Miguel Arcángel del distrito de Cayma hasta el templo San Agustín, en este recorrido la imagen ya no ingresará a la zona de Vallecito, debido a los trabajos que realizan.

MIRA EL VIDEO