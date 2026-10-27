Los emprendedores de Arequipa afrontan la campaña navideña de 2026 en un escenario de mayores presiones sobre los precios, por lo que deberán calcular con cuidado cuánto dinero destinarán a la compra de mercadería y otros gastos para evitar comprometer las ganancias de sus negocios.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los precios al consumidor en Arequipa registraron una variación anual de 4.39% en setiembre de 2026, cifra superior al 1.85% reportado en el mismo mes de 2025. Esto significa que el nivel general de precios aumentó a un ritmo mayor que hace un año, aunque no implica que todos los productos hayan subido en la misma proporción.

Este escenario obliga a los pequeños comerciantes a revisar sus presupuestos antes de abastecerse para diciembre, una temporada en la que aumenta la demanda de juguetes, ropa, regalos, adornos y alimentos, entre otros productos.

El reto no consiste únicamente en comprar más mercadería para atender a los clientes, sino en determinar cuánto se puede invertir sin poner en riesgo el dinero necesario para cubrir otros gastos. A la compra de productos se suman los costos de transporte, almacenamiento y reposición, además de los pagos pendientes que debe afrontar cada negocio.

Desde Caja Cusco recomiendan a los emprendedores revisar sus ventas de campañas anteriores para identificar los productos que tuvieron mayor demanda y calcular qué cantidades necesitan comprar. También aconseja comparar los precios de distintos proveedores y evaluar si resulta conveniente adelantar las compras para evitar gastos innecesarios.

Otro aspecto importante es evitar acumular mercadería que podría quedarse sin vender después de Navidad. Una compra excesiva puede inmovilizar el capital del negocio y dificultar el pago de obligaciones, especialmente cuando las ventas no alcanzan las expectativas.

EL CRÉDITO REQUIERE PLANIFICACIÓN

Para los comerciantes que necesitan financiamiento, la recomendación es solicitar un monto acorde con la capacidad de pago del negocio y considerar que las cuotas deberán cubrirse incluso si las ventas son menores a las previstas. Comprometer más dinero del que se puede devolver podría afectar tanto las finanzas del emprendimiento como la economía familiar.