Empresas del SIT destinan buses exclusivos para trasladar a estudiantes en Arequipa

Algunas empresas del Sistema Integrado de Transportes (SIT) que prestan el servicio de transporte urbano en Arequipa habilitaron rutas exclusivas para trasladar a los escolares durante las mañanas, conectando colegios de manera directa con un letrero exclusivo de transporte escolar. El pasaje se cobra a 0.50 céntimos, aunque inicialmente son pocas unidades.

La empresa Etrabus de la Unidad de Negocio C5 que presta el servicio en el distrito de Mariano Melgar habilitó rutas exclusivas para los escolares desde la Asociación Casa Huerta San Miguel hasta la Av. Lima, facilitando el traslado ordenado en el recorrido por la Asociación Casa Huerta San Miguel, Terminal San Miguel, Los Olivos, Cerrito Belén, Andrés Avelino Cáceres, Av. Argentina, Av. Lima para trasladar a los estudiantes de los siguientes colegios:

I.E. Solaris

I.E. Cerrito Belén

I.E. Andrés Avelino Cáceres

I.E. Pío XII

I.E. Mandil Azul

I.E. Generalísimo San Martín

I.E. Manuel Veramendi Hidalgo

I.E. Nova

I.E. Andrea Valdivieso

I.E. Eduardo López de Romaña

I.E. 1005

Asimismo, en el distrito de Paucarpata, la empresa de transportes UNIÓN GRAU SAC habilitaron buses exclusivos para escolares con rutas directas a colegios en la ruta: Paradero “B2” por Unión Grau, Av. Venezuela, Arequipa, El Triunfo, Final en parque Backus.

El recorrido será por las Instituciones educativas cercanas:

I.E. Nuestra Señora de Lourdes

I.E. Juan XXIII

I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre

I.E. San Pedro y San Pablo

VIDEO RECOMENDADO