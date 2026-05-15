El alcalde distrital de Chachas en la provincia de Castilla, Ramiro Condo, dejó en duda el financiamiento para concluir el proyecto de riego para Chachas y Nahuira, a cargo del Gobierno Regional de Arequipa y que se encuentra paralizado desde el 2025, con múltiples paralizaciones desde el inicio de su ejecución en agosto del 2023.

La autoridad señaló que de momento solo se tiene asegurado el presupuesto para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra, que demandará a la Región S/ 2.28 millones, recordando que esta obra se encuentra valorizada en S/ 45 millones, “solo tenemos el presupuesto para la elaboración (del expediente técnico)”, señaló, por lo que esperará a que este documento se elaboré para ver el tema del financiamiento.

Según indicó Ramiro Condo, la elaboración del expediente lleva cerca de un mes, pese a que el contrato del mismo se firmó el 29 de enero, teniendo como plazo de entrega de 95 días calendario.

El expediente técnico original fue elaborado por la gestión de la exalcaldesa de Chachas, Martha Huamani Castro, y posteriormente entregada a la Región para su ejecución, deteniéndose la misma en un 18 % de avance físico.

4 reservorios incluye le proyecto de riego, además de represas y canales.