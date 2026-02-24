El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia varios tramos de la Red Vial Nacional, entre Arequipa-Ica y Piura-Tumbes, los cuales generan un impacto directo en miles de familias y transportistas del norte y el sur del país, considerando la conectividad macrorregional.

La medida, oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 098-2026-MTC/01.02, responde al estado crítico de diversos tramos viales que sostienen el transporte interprovincial y de larga distancia. En el caso de Arequipa, la situación es crítica en la Panamericana Sur y la situación preocupa especialmente por su rol estratégico como eje logístico y comercial del sur, además de ser punto de conexión con Moquegua, Tacna, Cusco y Puno.

Según el MTC, en los tramos declarados en emergencia operan 554 autorizaciones otorgadas a empresas de transporte, con 557 vehículos que trasladan semanalmente a unos 590 mil 562 pasajeros. Una eventual interrupción del servicio no solo afectaría la movilidad de trabajadores, estudiantes y comerciantes, sino también el abastecimiento y la dinámica económica del sur, como el traslado del gas.

Para Arequipa, cuya economía depende en gran medida del comercio, el turismo y la articulación vial con otras regiones, el deterioro de estas rutas representa un riesgo directo.

Con la declaratoria, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-Provías Nacional queda facultado para ejecutar intervenciones urgentes que permitan recuperar y garantizar la transitabilidad. La entidad deberá informar en un plazo de diez días calendario al Despacho Viceministerial de Transportes sobre las acciones adoptadas.

La intervención busca evitar una paralización del servicio que afectaría principalmente a la población del sur, donde las distancias entre ciudades obligan a depender del transporte terrestre como principal medio de conexión.

