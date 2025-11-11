Desde ayer, los trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) suspenden sus labores por dos horas y paran los servicios como medida de fuerza para exigir al gerente de Salud, Walter Oporto, el cumplimiento del pacto colectivo firmado en 2023 y bajo el amparo de la Ley 3188, que reconoce diversos beneficios laborales para el personal.

Antonio Rosado, secretario general del sindicato de trabajadores de la Geresa, explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) observó el pacto, motivo por el cual su ejecución quedó suspendida. Sin embargo, indicó que este año el gerente regional de Salud, Walter Oporto, emitió la resolución directoral regional de salud N.º 710 que la reconoce y que incluso el Poder Judicial también reconoció en parte los acuerdos solo por el periodo 2024, por lo que ahora exigen que se cumpla.

El dirigente detalló que el acuerdo incluye cuatro beneficios principales como son un bono mensual de 200 soles, un pago de 50 soles por el Día del Empleado Público, 100 soles por el aniversario institucional y la dotación de uniformes, que hasta la fecha no se ha concretado. Detalló que en total son 2 mil 400 soles que se le debe a cada uno de los trabajadores.

“Son compromisos pequeños, pero importantes para el trabajador. Lo justo es que se respete lo pactado. No queremos paralizar, queremos soluciones”, dijo.

El dirigente sindical lamentó la falta de voluntad política para resolver la situación en la que se encuentran y cuestionó las declaraciones del gerente regional de Salud vertidas durante la celebración del 79 aniversario institucional donde afirmó públicamente que todos los derechos laborales estaban siendo respetados.

“Nosotros aplaudimos su discurso, pero la realidad demuestra lo contrario. Él mismo firmó el pacto en 2023, lo ha reconocido este año y lo incumple”.