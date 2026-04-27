Ocho delincuentes encapuchados, organizados y con aparente seguimiento previo, perpetraron un asalto tipo comando en una vivienda de la asociación Hijos de Colonos, en el distrito de Majes, la noche del viernes 24 de abril, logrando llevarse una camioneta nueva y diversos objetos de valor.

El hecho se registró alrededor de las 9:00 de la noche, cuando los sujetos llegaron al inmueble a bordo de un vehículo cerrado de color negro con parrilla. Según relataron los agraviados, uno de los implicados también se movilizaba en una bicicleta roja, lo que hace presumir que el grupo ya venía realizando labores de vigilancia y seguimiento en la zona días previos al ataque.

Una vez en el lugar, los delincuentes ingresaron de manera violenta y redujeron a una persona que se encontraba en la vivienda. El hombre fue atado y amenazado mientras los encapuchados tomaban el control total del inmueble, desplazándose por los distintos ambientes con total impunidad en busca de objetos de valor.

Con el escenario bajo su dominio, los asaltantes sustrajeron equipos electrónicos, teléfonos celulares y diversas pertenencias, las cuales fueron trasladadas y cargadas en una camioneta cerrada nueva, de placa ERB-632, que se encontraba dentro del predio y que había sido recientemente adquirida por los propietarios.

En pleno desarrollo del asalto, el sonido de las sirenas de Serenazgo que patrullaba la zona generó tensión entre los delincuentes, quienes decidieron acelerar su huida. En cuestión de minutos, los ocho sujetos abandonaron el lugar llevándose la camioneta cargada con los bienes robados, además del vehículo en el que habían llegado, perdiéndose con rumbo desconocido.

Tras varios minutos, el trabajador logró liberarse y dio aviso inmediato a Serenazgo, cuyos agentes acudieron rápidamente debido a la cercanía de su patrullaje. A partir de ese momento se desplegó un operativo de búsqueda por diferentes sectores del distrito con el objetivo de ubicar tanto a los responsables como a los vehículos implicados.

Como resultado de estas acciones, la camioneta robada fue encontrada abandonada al día siguiente, el sábado 25 de abril, detrás del fundo de la Católica.

Los propietarios señalaron que días antes ya habían observado el mismo auto sospechoso rondando reiteradamente la zona.