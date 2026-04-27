El decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Francisco Huerta Benites, advirtió que la incertidumbre y la alteración que está generando en la población el no conocer los resultados oficiales de las elecciones del pasado 12 de abril ha empezado a provocar un impacto negativo en la economía.

El especialista señaló que las ventas han comenzado a caer y esto ocasiona menores acciones en la bolsa. Es decir, hay un ambiente de inquietud en el consumidor y en el productor por la incertidumbre electoral que impide que la economía crezca.

“Y si a ese lo sumamos el ruido político con la inestabilidad del presidente (José Balcázar Zelada) y el componente de la inseguridad ciudadana, principalmente en La Libertad, se ha formado la tormenta perfecta que afecta directamente las inversiones y el producto potencial (máximo nivel de producción de PBI que una economía puede alcanzar)”, manifestó.

CIFRAS

Huerta precisó que el año pasado la región La Libertad creció en economía 1,9% frente al 3,4% a nivel país; pero este 2026, durante enero y febrero, se creció 3,5%.

“Eso si miramos la producción de pollo que llegó a 3,8%. Hemos arrancado bien, pero todavía no es suficiente, porque nosotros deberíamos estar creciendo entre el 5% o 6% por el precio del oro que tenemos bastante alto. Entonces, lo que se ve es que el entorno político sigue afectando la economía”, recalcó.

PENSAR

En ese sentido, el decano de los economistas pidió a la población que cuando acuda a las urnas sea racional y no emocional, votando por propuestas que apoyen la inversión, el empleo y la disciplina fiscal.

“Ahora se ven sombras en el futuro del manejo fiscal y lo que se quiere es poder ordenarnos y encauzar la economía para aumentar el producto potencial”, enfatizó.

AFECTADOS

El especialista insistió en mencionar que ya hay una retracción en el consumo, debido a que la gente se empieza a reservar.

“Mira, si la economía va bien, yo como consumidor no tengo problemas en decir voy a gastar porque estoy trabajando y voy a tener dinero, pero cuando se empieza a ensombrecer (la economía) con esta incertidumbre en la inversión, surgen las dudas si mantendré el trabajo o si conseguiré un nuevo empleo. En consecuencia, detengo mi consumo y pospongo mis planes hasta no ver claridad en el horizonte y eso afecta al comercio y a la industria”, advirtió.

Mencionó que en este contexto la empresa en general empieza a reducir sus turnos y su demanda de inventarios. Además, compra menos a proveedores y hasta despide personal.

“Como efecto de todo eso nosotros crecemos en economía en 2% cuando debería ser 4 o 5%. Por eso insisto en señalar que hay que pensar y votar bien, siempre apostando por los que buscan promover la inversión y el mercado”, acotó el economista.

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