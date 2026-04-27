Este fin de semana, cayeron “Los Astutos del Contrabando de AQP” con mercadería ilegal valorizada en más de 130 mil soles. La Policía desarticuló a esta banda criminal durante una operación ejecutada en la Variante de Uchumayo, en Arequipa, a cargo de agentes de la DIVINCRI, área de Policía Fiscal, en coordinación con unidades especializadas.

Durante la intervención policial, se detuvo a tres personas presuntamente implicadas en el delito aduanero de contrabando. Los intervenidos fueron sorprendidos cuando transportaban productos de procedencia ilícita a bordo de dos vehículos: un camión remolque y una miniván, lo que levantó sospechas durante el control policial.

En las diligencias los efectivos decomisaron 50 mil unidades de cigarrillos de diversas marcas, valorizadas en 110 mil soles. Asimismo, se incautaron 12 sacos de ropa de segundo uso, cuyo valor alcanza los 24 mil soles.

Los bienes incautados fueron puestos a disposición de la SUNAT–Aduanas Arequipa, conforme a los procedimientos legales vigentes.