Luego de 13 días de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo de Álvaro Tapia Palomino, joven natural de Nazca, quien desapareció junto a su amigo, tras ingresar al mar el pasado 28 de enero en la Playa Mansa, ubicada en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí en Arequipa.

Según información preliminar, una pareja que se encontraba frente al mar alertó sobre la presencia de un cuerpo en la orilla, precisamente en el mismo sector donde el joven fue visto por última vez.

Cabe recordar que Álvaro ingresó al mar junto a su amigo utilizando un colchón inflable como balsa improvisada; sin embargo, las fuertes corrientes marinas arrastraron a ambos jóvenes. Lamentablemente, el cuerpo de su amigo, Yesid Acuña, fue hallado sin vida poco después, mientras que Álvaro permanecía desaparecido.

Según los pobladores quienes lo buscaban, el cuerpo se pudo identificar por el tatuaje que tenía en su hombro y la esclava que llevaba consigo.

