Tras varias horas de angustia, un niño de 13 años fue hallado durante la madrugada en el cerro Calvario, ubicado detrás del cementerio del distrito de Huancarqui, en la provincia de Castilla. La búsqueda movilizó a efectivos policiales y pobladores de la zona, quienes no dejaron de recorrer el lugar hasta dar con su paradero.

El menor, identificado con las iniciales M.M., había salido de su vivienda aproximadamente a las 6:00 de la tarde del día anterior, presuntamente tras un problema relacionado con un celular. Con el paso de las horas y al no tener noticias de él, sus familiares alertaron a los policías, iniciándose un operativo de búsqueda en la zona.

Fue en medio de la oscuridad y el frío de la noche que finalmente lo ubicaron. El adolescente se encontraba solo, en la intemperie y con una vestimenta ligera, lo que generó preocupación entre quienes participaron en su rescate.

En un video difundido por medios locales se escucha el momento en que los rescatistas intentan tranquilizarlo. “Tranquilo, no te va a pasar nada, los policías han venido a ayudarnos para encontrarte”, le dice uno de los hombres que se acercó al menor, evidenciando el alivio tras encontrarlo sano y salvo.